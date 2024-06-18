В буддийский монастырь приехали тысячи туристов

Тысячи туристов со всего мира съехались в Ладакхское ущелье на севере Индии, чтобы принять участие в традиционном буддийском фестивале в монастыре Химис-Гомпа.

Монастырь расположен на склоне Главного гималайского хребта, на высоте около 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Во время ежегодного праздника монахи и ламы в красочных традиционных костюмах и масках защитных божеств выходят на импровизированную сцену во дворе монастыря. Они исполняют пьесы и религиозные танцы для изгнания злых духов. Представление олицетворяет победу добра над злом. Это главная тема ритуальной церемонии фестиваля.