В Таиланде нашли пещеру из легенды о титанах

В Таиланде местные жители обнаружили пещеру, в которой, как они утверждают, жила пара титанов из местных легенд. Информация об этом появилась в Thaiger.

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Пещера находится на горе в пяти километрах от ближайшего жилого района. У входа в нее искатели увидели полку со статуями Будды и деревянную скамейку. В пещере находится известняковый камень, внутри которого сохранилось множество костей животного происхождения, возраст которых эксперты оценивают в тысячу лет.

— По легенде, на горе когда-то жила пара титанов. Титан-мужчина успел за свою жизнь съесть миллион слонов, за что его прозвали Лан Джанг. Жители уверены, что в обнаруженной пещере жили легендарные титаны, а кости в ней — остатки их приемов пищи, — говорится в материале Thaiger.

В пещеру уже начали водить экскурсионные группы. Туристов могут сопроводить местные жители или зарегистрированные гиды.

Археологи обнаружили следы поселения, которое может оказаться одним из древнейших в мире. По оценкам ученых, его возраст составляет около 12,4–12,5 тысячи лет. Ученые предполагают, что найденное поселение могло быть сезонным лагерем охотников-собирателей.