Как отдохнуть в Грузии в 2024 году

В Грузии представители одной из партий обратились к России с предложением полностью упразднить визовый режим между странами. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что его рассмотрят. При этом Грузия уже максимально упростила правила: российские туристы и так без проблем приезжают на курорты Батуми и выбирают Тбилиси и другие города для экскурсионных туров. Редакция составила памятку о правилах въезда в Грузию, прямых авиаперелетах и турпакетах.

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Правила въезда в Грузию

Грузия – безвизовое для россиян государство. Для пересечения границы достаточно предъявить загранпаспорт, действительный на предполагаемое время нахождения в стране. Ограничение пребывания – 1 год. На погранконтроле в аэропорту могут поинтересоваться обратным билетом.

У туристов разный опыт поездок с детьми, вписанными в паспорт родителя, и, чтобы не получить отказ во въезде, туроператоры рекомендуют оформлять для всех несовершеннолетних собственный паспорт.

С января 2026 года для въезда в Грузию туристам потребуется страховой полис. Ранее анонсированное введение нового правила с 1 июня 2024 года было отменено. За отсутствие страховки иностранцев ждет штраф в 300 лари (около 10 тыс. руб.).

Россияне имеют возможность попасть в страну на автотранспорте через погранпереход «Верхний Ларс» – «Дариали (Казбеги)» в Северной Осетии. При этом автовладелец должен застраховать гражданскую ответственность на личный автомобиль.

В МИДе предупреждают туристов, чтобы они не пересекали грузинскую границу в Абхазии и Южной Осетии как при въезде, так и при выезде. Нарушителей ждет штраф до 5 тыс. лари или тюремное заключение до 5 лет.

Прямые авиарейсы в Грузию

Между Грузией и Россией установлено прямое авиасообщение на бортах авиакомпаний «Азимут», Red Wings и Georgian Airways. Больше всего рейсов в грузинские аэропорты из Москвы. Для примера посмотрели стоимость билетов с отправлением 1 июля и возвращением 8-го числа.

Дешевые авиабилеты в Тбилиси из столицы – от 37,6 тыс. руб. с багажом, если лететь сначала на борту «Азимута», а домой – на самолете Red Wings. В дороге – около 3 часов. А всего на указанные даты было семь предложений от трех перевозчиков.

На линии Москва – Батуми билеты в обе стороны стоили 48,2 тыс. руб. на рейсах «Азимута» и на 1,6 тыс. руб. больше у Red Wings, цены – с учетом багажа.

В Кутаиси и обратно самолеты «Азимут» доставят за 34,8 тыс. руб. с багажом, к примеру, с отправлением 2 июля и возвращением 9-го числа.

Маршрутная сетка Red Wings предусматривает вылеты в Батуми из Санкт-Петербурга, Самары, Сочи, а с июля запланированы рейсы из Уфы, Казани и Екатеринбурга. У перевозчика также есть полетная программа в Тбилиси из Екатеринбурга и еще четырех городов.

Широкая география по Грузии и у авиакомпании «Азимут», среди маршрутов – рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод, Уфы.

Туры в Батуми

На Черноморском побережье Грузии пляжный сезон начинается в июне. Поисковики выдают туры в Батуми из Москвы по 125–200 тыс. руб. в отели 5* на двоих с вылетом в первых числах июля – в турпакет входит неделя проживания с завтраками или без них.

Дешевые туры в Тбилиси из Москвы – от 90 тыс. руб. на двоих на 6–8 дней в бюджетные отели, а в «пятерки» на такой же срок в среднем по 170–220 тыс. руб. Турпакеты в Кутаиси также в первых числах июля стоят от 140 до 190 тыс. руб. в отели 3–4* для двух взрослых на неделю.

Практически все отели, представленные у туроператоров, можно разделить на две равные половины – без питания или с завтраками. Такой подход позволяет гостям страны познакомиться с особенностями грузинской кухни и виноделия в многочисленных кафе и ресторанах.

Россияне без труда общаются с местным населением, самостоятельно ездят на экскурсии и делают вылазки в горы.

UnionPay в Грузии

Для безналичной оплаты в стране необходимо иметь пластик зарубежных банков. Карты российских банков UnionPay в Грузии практически бесполезны. Туристы отметили в соцсетях, что в единичных случаях проходила карта «Даймонд» от Газпромбанка при наличии терминала от грузинского Liberty Bank. Про пластик «Голд» от ГПБ сказали, что «чуда не случилось нигде – карта не работала».

Положительный опыт был при снятия наличных с использованием мобильного приложения Huawei Pay для карт Газпромбанка и Россельхозбанка. Банкоматов, работающих с китайским кошельком, очень мало, в Батуми туристы насчитали всего три АТМ – все новые с сенсорным экраном.

Проблемы с картами компенсирует повсеместный обмен российских рублей. В Батуми в обменниках за 1 тыс. руб. в последнее время давали 31 лари. Например, 17 июня в точке возле канатной дороги 10 тыс. руб. обменяли на 312 лари при официальной котировке Центробанка 1:31,04.

В Тбилиси лучший курс был замечен подальше от центра – 3,13 лари за 100 руб., а в туристических местах за сотню предлагали лишь 2,95 лари.

Ранее «ТурДом» писал, что туроператоры отметили высокий

спрос на туры в Грузию в зимний сезон – популярностью пользовались экскурсии в Кахетию, Картли, Сванетию, Боржоми.