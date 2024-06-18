В информационную систему «Электронная путевка» внесут изменения

Осенью могут быть внесены изменения в государственную информационную систему «Электронная путевка» (ЭП), которые уточняют время подачи сведений о проданных турах.

Согласно действующей редакции ст. 10.4 Закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», информация о турпродукте должна быть внесена «не позднее 15-го числа месяца, следующего за календарным месяцем, когда была оказана услуга». В прошлом году были разработаны и приняты поправки, уточняющие сроки. В частности, предполагалось, что, если договор о реализации турпродукта заключен менее чем за 30 дней до начала оказания услуг, туроператор передает сведения в ЭП не позднее чем за сутки до того, как туристы отправятся на отдых. Заработать новые нормы должны были с 1 сентября этого года.

Однако эти изменения ставили под угрозу продажу горящих туров – легально реализовать путевку день в день было невозможно. В итоге разработчики пришли к компромиссному решению. В новой редакции статьи, которую 18 июня Госдума должна рассмотреть во втором чтении (и которая в случае одобрения начнет действовать с 1 сентября), сказано: «Сведения о договоре передаются до 15-го числа месяца, следующего за календарным месяцем, в котором был реализован туристский продукт, но не позднее даты начала путешествия».

«Норму привели к единообразию применения – независимо от даты продажи тура сведения в “Электронную путевку” должны попасть до начала оказания услуг», – прокомментировал основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.



При автоматизированной передаче данных поправки в закон принципиально ничего не меняют, сложнее, когда информация вводится вручную: «При продаже тура, например, в пятницу с вылетом в субботу, особенно если речь идет о групповом туре с большим числом участников, это может быть достаточно трудозатратно – при ручном вводе на каждую путевку уходит по 15–20 минут».

Сейчас туроператоры обязаны заносить в «Электронную путевку» данные только о зарубежных турах. С 1 сентября истечет отсрочка по внутренним и въездным турам – начиная с осени придется передавать информацию еще и по ним. Однако, как писал TourDom.ru, многие к новшествам не готовы. Подключение к системе в автоматическом режиме обойдется слишком дорого, технически оно сложно, а целесообразность нововведения вызывает вопросы у участников рынка.