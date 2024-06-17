Исландия захотела избавиться от толп туристов

Правительство Исландии хочет создать новую систему налогообложения в сфере туризма, чтобы сократить число путешественников в страну. Таким образом еще одна страна Европы захотела избавиться от толп туристов, сообщает CNBC.

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Так, власти страны намерены повышать налог для туристов в пиковые даты, чтобы контролировать их число. К таким мерам правительство прибегнуло ради сокращения негативного влияния туризма на страны и окружающую среду.

Ранее сообщалось, что в Амстердаме запретят строить новые отели ради борьбы с массовым туризмом. Власти города заявили, что они хотят сохранить его пригодным для жизни местных и гостей.