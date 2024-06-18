В туркомпаниях оценили спрос на туры в Турцию

Текущий спрос на отдых в Турции не удовлетворяет чуть более половины давших значимые ответы на соответствующий вопрос, предложенный нами сегодня в тг-канале для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B».

© tourdom.ru

За первые 3 часа в опросе приняло участие более 270 представителей туркомпаний. 28% респондентов оценили спрос на Турцию как «плохой»: «Продажи идут хуже, чем в прошлом году». Еще 8% и вовсе назвали интерес клиентов к отдыху на турецких курортах «отвратительным». С учетом того что 32% участников не дали значимого ответа, предпочтя лишь узнать результаты, доля неудовлетворенных спросом (в сумме их 36%) – более половины. На «отлично», «лучше, чем в июне прошлого года» турпакеты продаются только у 5%, еще у 25% – на «хорошо».

При оценке промежуточных результатов (опрос продолжается. – Ред.) нужно иметь в виду, что ответы субъективны: небольшая компания может посчитать несколько десятков продаж в месяц успешным для себя результатом, а крупную турагентскую сеть не удовлетворят и тысячи бронирований.

Кроме того, не факт, что турагентов не устраивают финансовые показатели от работы на турецком направлении. Турпакеты заметно подорожали, соответственно, растет и выручка розничных продавцов. С продажи одного тура за 500 тыс. руб. они зарабатывают больше, чем прежде с двух стоимостью по 200 тыс. руб.