Подорожает ли заграничный отдых для россиян

Многие россияне обеспокоены новыми санкциями и отказом Мосбиржи от торгов в долларах и евро в связи с приобретением летних туров на отдых за рубежом. Порастут ли вверх цены на и так очень дорогие туры?

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«Повлияет ли эта ситуация на стоимость импорта и заграничных туров? Новые санкции могут привести как к увеличению задержек поставок импорта, так и к удорожанию их стоимости. Еще до их введения, в январе-апреле текущего года импорт уже сократился на 9 % в годовом выражении, благодаря проблемам с внешними платежами. Туроператоры на фоне колебаний курса пересчитали стоимость путевок, но не все и не на много. Так, по данным Ассоциации туроператоров, показатель поднялся всего на 0,5-1%. Операторы находятся в жестких условиях относительно конкурентов, поэтому будут стараться удерживать прежние цены и постепенно переходить на расчеты в валютах дружественных стран», - сообщил кандидат юридических наук, доцент Юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан.



Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин прокомментировал новости о росте числа случаев изъятия заграничных паспортов у граждан России на выезде из страны.

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Напомним, Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня к рублю на 15 июня.

ЦБ РФ установил официальный курс доллара на уровне 89,0658 рубля, курс евро — 95,1514 руб. Курс юаня составил 12,1629 руб.

О последних новостях курса доллара, евро, юаня и других валют, — в теме «Свободной Прессы».