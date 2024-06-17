Туристы из Татарстана могут слетать в Турцию за четыре тысячи рублей

Одно из интернет-изданий Татарстана порадовало своих читателей статьей о «подешевевших авиаперелетах» из Казани в Турцию.

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«Россияне привыкли к дорогим авиабилетам, а тут вдруг аттракцион невиданной щедрости: билеты за 6 тыс. руб. в одну сторону, а тур на двоих может обойтись всего в 65 тыс. руб.», – написал сегодня портал.



Мы проверили стоимость мест на рейсах. Действительно, слетать из столицы Татарстана в Анталью в ближайшие даты вполне реально по цене от 4 тыс. руб. без багажа (здесь и далее приведены наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 12:30 17 июня. – Ред.).

Однако подходящие туристам тарифы туда-обратно в разы выше. Авиабилеты round trip с отправлением в Анталью 20 июня и возвращением в Казань 27-го можно купить по цене от 19 тыс. руб., плюс 4,6 тыс руб. за перевозку чемодана.

А с субботы, 22 июня, по субботу, 29-го, перелет обойдется как минимум в 26,7 тыс. руб., доплата за багаж – еще 3,1 тыс. руб.

В одном из крупных туроператоров, у которого блоки мест из Казани в Анталью на рейсах AZUR air и Turkish Airlines, порталу TourDom.ru сообщили: на вылеты 20 июня у них осталось лишь два нереализованных места, на 22 июня – четыре. На остальные даты этой недели свободных кресел нет вовсе. По всей видимости, дешевые предложения объясняются тем, что перевозчики распродают остатки мест на бортах.

Что касается стоимости туров, то минимальная цена недельного отдыха на двоих с отправлением из Казани завтра, 18 июня, – 72,1 тыс. руб. За такую сумму сейчас предлагаются турпакеты только в одну гостиницу в Кемере. Следующие предложения начинаются от 101 тыс. руб. Варианты стоимостью до 90 тыс. руб. на двоих есть – вылеты в субботу, 22 июня, в не самые востребованные отели 3*. А вот турпакеты в популярные комплексы 5* предлагаются по ценам от 200 тыс. руб.

В одной из туроператорских компаний отметили незначительное снижение спроса на туры в Турцию из Казани на ближайшие даты. Это связывают с тем, что некоторые туристы из республики с большой долей мусульманского населения предпочли праздновать Курбан-байрам дома, уже со следующей недели интерес к поездкам на турецкие курорты должен вновь вырасти.