В аэропортах Турции могут ввести более тщательный контроль багажа

Турция может ужесточить правила и процедуры досмотра личного багажа в аэропортах, введя расширенные требования к ним в соответствии с международными нормами. Как сообщает газета Dunya, соответствующий законопроект прошел слушания на уровне профильной парламентской комиссии и на следующей неделе может поступить на рассмотрение генассамблеи законодательного органа.

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В случае его принятия правила досмотра в турецких аэропортах будут соответствовать нормам Конвенции о международной гражданской авиации ("Чикагская конвенция"). Так, сотрудники аэропорта будут при необходимости досматривать вручную вещи пассажиров на входе в терминал и при входе в зону посадки. Это касается как личного багажа, так и электронных устройств. В случае отказа предоставить вещи для досмотра пассажира не пустят в аэропорт или в зону вылета. Проверкой будут заниматься сотрудники частных охранных структур под надзором полиции. Аналогичный режим вводится и для всех остальных грузов.

Досмотр багажа может проходить также и без присутствия их владельца, если того потребует соображения безопасности. Запрещенные к провозу вещи и предметы будут конфисковываться на месте. Такая процедура касается и багажа при пассажире, который он берет в салон, и вещей, которые он сдал в грузовой отсек самолета во время регистрации. Меры по контролю содержимого багажа по-прежнему предусматривают проверку техническими средствами, рентгеновскими сканерами, но если у сотрудников возникнут основания для ручного досмотра, он будет проведен.

Нередко сканер не дает проверяющему полного понимания о характере объекта в сумке. Зачастую сотрудники в турецких аэропортах уточняют в таких случаях у владельца, что именно он везет. И получив адекватное устное объяснение, пропускают его без дополнительных мер контроля. Теперь, вероятно, процедура проверки багажа в таких ситуациях может приводить к обязательному ручному досмотру.

Помимо этого законопроект вводит штрафы (от $620 до $15,6 тыс.) за то, что пилот не сообщил властям о каких-либо нарушениях закона на борту во время полета. За запуск квадрокоптеров без разрешения или за пределами разрешенных Управлением гражданской авиации зон "пилоту" такого дрона в случае поимки придется заплатить порядка $1,8 тыс. штрафа.