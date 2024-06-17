Эксперт объяснили, зачем туристам приобретать пакетные туры для Марокко

Желающим отдохнуть в Марокко следует приобретать пакетные туры, в частности, это поможет решить часть проблем с перелетами, заявили НСН эксперты в области туриндустрии.

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Наличие стыковочных рейсов при перелете в Марокко — фактор, который может отпугнуть российских туристов от полетной программы, а от того, насколько коротким будет промежуток стыковки, зависит очень многое. Об этом НСН заявил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Ранее портал Travel Russian News сообщил, что полетная программа TEZ TOUR в Агадир (Марокко) будет осуществляться 4 раза в неделю на гарантированных рейсах Royal Air Maroc со стыковкой в Касабланке. Полет на самолете Boeing займет 11,4 часа туда (включая время стыковки 4,5 ч), и 9 часов обратно (со стыковкой 1 ч 45 мин). На борту пассажирам будет несколько раз предложено полноценное горячее питание и алкогольные напитки. В свою очередь компания предлагает к бронированию туры в самые известные мировые сети отелей – HILTON, HYATT, RIU, SOFITEL. Голов заявил, что стыковочные рейсы негативно могут сказаться на популярности Марокко у туристов.

«Марокко уже давно освоено нашими туристами. Стыковочные рейсы — единственный минус, который может расстроить наших туристов. Важно, насколько коротким будет промежуток стыковки, многое будет зависеть от полетной программы. А так страна доступная, с хорошими пляжами, есть что посмотреть, отели тоже на достойном уровне. Если брать допандемийное время и время до спецоперации России на Украине, то Марокко находилось на пятом-шестом месте популярности среди российских туристов после других африканских направлений», — сказал Голов.



В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что прямые перелеты в Марокко все же есть, несмотря на некоторые сложности, а туристам выгодно приобретать пакетные туры.

«Именно в пакетных турах туристу выгодно покупать туристические услуги, поскольку в этой ситуации туроператор оплачивает весь комплекс услуг. Когда создается продукт с комбинированной авиационной перевозкой, она фактически прямая, это удобно для туристов», — добавил он.



Согласно данным сайта Tez Tour, отдых в четырехзвездочном отеле в Марокко в среднем обойдется туристам в 260 тысяч рублей (более 6000 евро).

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил, что турецкие отели прислали туроператорам скидки на размещение, однако из-за роста курса доллара не стоит ждать снижения цены в рублях.