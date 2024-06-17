Названы лучшие направления для бюджетного отдыха в июле и августе

Найти варианты бюджетного размещения в июле и августе непросто, но все-таки возможно. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

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Например, те, кто хотят провести отпуск в России, могут поехать в Крым. Отдых здесь будет примерно на 40 процентов дешевле, чем в Сочи. Также можно бюджетно отдохнуть в городах, расположенных на берегах реки Волги.

— В июле – августе можно купаться почти на всем протяжении Волги, особенно где среднее и нижнее течение, — отметил эксперт в комментарии Москве 24.

Что касается заграницы, то в июле и августе снижаются цены на туры в Объединенные Арабские Эмираты. Но стоит учесть, что в этот период там очень жарко.

Также можно выбрать Таиланд. Отдых здесь летом будет на 40 процентов дешевле, чем в октябре – ноябре.

Ранее стало известно, что с 11 июня визовый сбор при получении шенгенской визы повысили до 90 евро для взрослых и 45 евро для детей, передает 360.ru.

Россиянам следует быть осторожными при планировании отдыха, так как мошенники создают фальшивые веб-сайты для продажи билетов и бронирования отелей. Наиболее распространенной схемой обмана является получение денег от человека без предоставления услуг.