Эксперты рассказали о прямых рейсах в ОАЭ, турах и UnionPay

Многие российские туроператоры продлили свои программы на летний период. Туристы могут приобрести турпакеты с прямыми авиарейсами из двух десятков городов на курорты Дубая, Шарджи, Абу-Даби и других эмиратов. Редакция обобщила информацию о стоимости перелетов и туров в безвизовые ОАЭ.

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Въезд в ОАЭ

Для въезда в ОАЭ виза россиянам не требуется. В аэропорту туристы получают штамп в паспорт, по которому можно находиться в стране до 90 дней. Загранпаспорт со сроком действия не менее 6 месяцев с даты прибытия должен иметь каждый иностранец, включая детей. В рамках процедуры погранконтроля предусмотрено сканирование радужной оболочки глаза. Туроператоры советуют родителям захватить свидетельство о рождении ребенка, если у него другая фамилия, и перевод документа на английский язык. При покупке туров напоминают о необходимости иметь медполис и предупреждают, что в Дубае и Рас-эль-Хайме в отелях берут туристический сбор 10–100 дирхамов – в зависимости от категории отеля.

Рейсы в Дубай, Шарджу и Абу-Даби

Туристы имеют возможность улететь в ОАЭ на прямых авиарейсах из двух десятков российских городов. В летнем сезоне в расписании стоят сотни рейсов в неделю, в основном в Дубай, а также в Шарджу и Абу-Даби. Значительную часть мест выкупают туроператоры под свои программы.

Больше всего вылетов в ОАЭ из Москвы. Для примера посмотрели цены на сайте по бронированию с отправлением 6 июля и возвращением 20-го.

Дешевые авиабилеты в Дубай удалось обнаружить на рейс авиакомпании «Победа» – 36,5 тыс. руб. с 10 кг багажа и такой же ручной кладью. Вылет из Внуково – в аэропорт Аль‑Мактум, в пути менее 6 часов. А всего было почти 20 предложений round trip на эти даты от пяти перевозчиков.

На линии Домодедово – Шарджа цена места – от 43 тыс. руб. с багажом до 20 кг на бортах Air Arabia, в течение дня запланировано четыре вылета.

Из Москвы в Абу-Даби дешевые билеты предложила «Победа» – 36 тыс. руб. туда-обратно с учетом багажа. При этом стоимость перелетов на рейсах Etihad Airways была в 2 раза выше. Российский лоукостер, в частности, начал продажу билетов на зимний сезон с лучшими тарифами по сравнению с конкурентами.

В Дубай из Санкт-Петербурга билеты за 50,7 тыс. руб. – у авиакомпании flydubai. Перевозчик также летит в этот эмират из Казани, цена одного места – от 42,4 тыс. руб., Екатеринбурга – 43,2 тыс. руб., Новосибирска – 50,7 тыс. руб. и все это с чемоданами весом до 20 кг.

Туры в ОАЭ

На лето-2024 туры в ОАЭ сформировали многие туроператоры – в топе компании с ориентированием на туристов в средней ценовой категории. Они предложили сбалансированный продукт по оптимальным ценам для традиционно дорогого направления. В поисковиках есть как бюджетные туры в Дубай и другие эмираты, так и отдых в люксовых отелях.

Для ориентирования посмотрели, сколько стоят недорогие городские гостиницы в Дубае. Например, с вылетом из Москвы 18 июля турпакет на двоих на 14 ночей с завтраками – от 136 тыс. руб. в Arabian Park Edge By Rotana 3*.

Комфортный отдых в пляжном отеле Amwaj Rotana Jumeirah Beach 5* с обслуживанием all inclusive – от 390 тыс. руб. на двоих за 2 недели с 7 июля. А в полусотне километров от Дубая в Ja Beach Hotel 5* – от 350 тыс. руб. с заселением 8 июля также на 14 ночей для двух человек с питанием AI Buffet.

Для курортов Абу-Даби цена тура из Москвы начинается от 300 тыс. руб. на двоих. Например, в премиальном Rixos Premium Saadiyat Island 5* – от 560 тыс. руб. на «ультра все включено» с заселением 17 июля на 13 ночей.

Из Москвы в Шарджу турпакет стоит от 300 тыс. руб. в пляжный Sheraton Sharjah Beach Resort & Spa 5* – с вылетом 8 июля на 14 ночей на двоих на «все включено».

UnionPay в Эмиратах

Безналичные расчеты в Эмиратах принимают в большинстве мест. Кроме карт Visa и MasterCard, туристы расплачивались в ОАЭ UnionPay – пластиком от не попавших под санкции российских банков. В частности, про карту «Голд» от Газпромбанка в чате написали, что она работала безотказнее, чем белорусская «Виза».

Про эмират Фуджейра отметили, что там применимость карт UnionPay похуже, чем в Дубае, где вообще не было проблем. Среди советов – если в транзакции отказано, просить другой POS-терминал, обычно у продавцов «целая коллекция».

Для приобретения сувениров в лавочках и походов на базары иногда необходимы наличные. Местные дирхамы россияне снимали в банкоматах. Про обменные пункты известно, что в них порой предлагали более выгодные курсы, чем в банках. В туристических местах обменники часто расположены в торговых центрах – принимают доллары, евро и другие валюты. В отелях также готовы помочь постояльцам – с округлением курса в свою пользу. Как правило, везде для обмена попросят паспорт.

Ранее «ТурДом» писал, что туроператоры Anex, Fun&Sun, Space Travel, «Русский Экспресс», «Интурист» и другие компании взяли блоки мест из многих городов на летний сезон и сформировали туры на популярные направления в Эмиратах.