Турист побывал в столовой в Армении и рассказал об обеде за 400 рублей

Российский тревел-блогер побывал в столовой для работяг в Армении и пообедал там на 400 рублей. Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказал, что он смог выбрать себе блюда из имеющегося ассортимента буквально за пять минут.

«За что мне нравятся столовые в бывших советских республиках — там всегда понятное и знакомое меню. Вот и в Армении оказался привычный набор блюд: как первых, так и вторых», — порадовался путешественник.



По его словам, гостям предлагали куриный бульон, борщ, гречку, рис, макароны, пюре, рыбные котлеты, жареную курицу и гуляш. Помимо этого, в армянской столовой можно было заказать шашлык, а вместо хлеба выбрать лаваш.

«И, конечно же, не обошлось без алкоголя. В этой столовой наливали вино и коньяк — разумеется, армянские. Да-да, несмотря на то что столовая была рабочая, бокал "крепкого" заказывают довольно часто», — удивился россиянин.



Блогер добавил, что он заказал армянский суп танапур, гречку и отбивную с яйцом, черный чай с лимоном и лаваш и заплатил за это 1,6 тысячи армянских драм (примерно 400 рублей).

Ранее этот же тревел-блогер побывал с семьей в столовой Нижнего Новгорода и описал ее фразой «ощущение, что попал в бункер». По словам путешественника, потолок в зоне раздачи был настолько низкий, что ему приходилось наклонять голову, чтобы его не задевать.