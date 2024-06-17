Эксперты рассказали, где предпочитают отдыхать россияне за границей

Количество бронирований россиянами отелей и апартаментов за границей на июль 2024 года выросло на 72 процента год к году. Такую статистику приводит «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Островок».

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Отмечается, что доля зарубежных направлений в структуре бронирований остается небольшой, но также увеличилась – с 8 процентов в 2023-м до 12 процентов в текущем году.

Чаще всего россияне предпочитают отдыха в СНГ — 46 процентов. Среди направлений заметно выросло число бронирований размещений в Узбекистане — в два раза, Белоруссии — на 94 процента, Грузии — 69 процентов, Казахстане — 60 процентов, в Киргизии — на 33 процента.

Ранее сообщалось, что курорты Абхазии названы самыми выгодными направлениями для отпуска у моря в июне 2024 года. Тур в конце июня из Москвы в эту страну в трехзвездочный отель с завтраками и перелетом можно было купить всего за 73,2 тысячи рублей на двоих.