Россиянин перечислил раздражающие особенности жизни в США

Российский тревел-блогер побывал в США и перечислил десять раздражающих его местных особенностей жизни. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

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Первый момент, который шокировал автора публикации, — налоги, не указанные в ценниках магазинов.

«Это действительно сбивает с толку, особенно если ты привык к прозрачности цен в других странах», — пожаловался он.



Во-вторых, россиянин был в недоумении от необходимости оставлять большие чаевые в кафе и ресторанах.

«Отказаться от них практически невозможно, так как это считается дурным тоном и может вызвать недовольство персонала», — предупредил путешественник.



В-третьих, блогера поразила старая сантехника в домах.

«Лейка в душе, которая намертво прибита к стене и никуда не двигается, странные краны и общее ощущение, что эта сантехника не менялась десятилетиями», — отметил он.



Кроме того, автор обратил внимание на дома со старым ремонтом, грязные машины, ветхую инфраструктуру, большое количество бездомных, неухоженные улицы и «странных личностей», которые составляют часть повседневной жизни в США.

Еще одна раздражающая особенность, на которую указал россиянин, — постоянные звуки сирен в городах.

«Не знаем, что это у них за фетиш такой, или действительно столько разных происшествий происходит, но у нас уже даже порой начинают сдавать нервы от этих громких гудков», — констатировал путешественник.



Ранее другая российская тревел-блогерша побывала в США и рассказала о том, как выглядят американские женщины. По ее словам, они отличаются своей раскрепощенностью и привыкли не стесняться своего тела.