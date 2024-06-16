Названы самые доступные для россиян страны ближнего зарубежья

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили список наиболее доступных для россиян направлений отдыха в странах ближнего зарубежья. Лидером рейтинга оказалась Белоруссия, сообщает «Общественная служба новостей».

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Самым дорогим направлением назван Казахстан. В числе популярных – Узбекистан, Армения, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Киргизия и Грузия. Стоимость туров в Белоруссию начинается от 30 тысяч рублей на двоих с перелетом. Узбекистан – от 55 тысяч, Армения – от 86 тысяч.

Далее следуют Киргизия, Грузия, Азербайджан и Казахстан, стоимость путевки в который составляет от 153 тысяч.

Специалисты АТОР спрогнозировали, что за три месяца лета страны СНГ, Азербайджан и Грузия примут не менее 90 тысяч туристов. Однако эти объемы, по их мнению, не позволят данным странам войти в топ-5 выездных направлений по спросу в летний сезон..