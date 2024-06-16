«Было очень страшно». Туристка об отдыхе в Абхазии

Путешественница, вернувшаяся из Абхазии, рассказала о преимуществах и недостатках нахождения в стране. Она отметила, что отдых там несет в себе риски для здоровья, так как там нет очистных сооружений и грязь сливается в море.

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«Изначально было очень страшно, и оказалось, что этот страх вполне оправдан. Если кто-то не видит канализацию, которая уходит в море, это не значит, что ее нет. Она есть. У них просто нет очистных сооружений – это данность», – передает слова путешественницы Monavista.



По словам отдыхающей, туристы столкнулись с недобросовестным отношением местных жителей, а хороший уровень сервиса можно было получить только за дополнительную плату. Для того, чтобы посетить достопримечательности без толп туристов, пришлось покупать индивидуальные путевки. Среди прочего, туристы решили отказаться от купания в море для того, чтобы не подхватить ротавирус. По словам путешественников, канализационные стоки заражают воду бактериями и по морю «гуляет» инфекция. Однако, несмотря на все меры предосторожности, отдыхающие все равно заболели. Тут они столкнулись с отсутствием аптек. В числе плюсов путешественница отметила живописную природу и вкусную аджику, но все же посоветовала выбирать для отдыха зарекомендовавшие себя с положительной стороны проверенные курорты.

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