В Турции туристы массово ринулись отдыхать в отели из-за Курбан-байрама

В воскресенье, 16 июня, мусульмане отмечают один из главных праздников – Курбан-байрам. В Турции по этому случаю накануне начались каникулы, которые продлятся вплоть до 23 июня. Это период высокого спроса для отелей и серьезное испытание для вновь открывшихся гостиниц, так как в праздничный период турецкие семьи массово выезжают на отдых. Корреспондент TourDom.ru выяснил, что происходит на курортах и какие тенденции проявились в 2024 году.

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Как рассказал представитель одной из турецких принимающих компаний, номера практически во всех популярных отелях на Средиземноморском побережье были распроданы заранее – до 23 июня мест нет.

«Сезон очень хороший. И до Курбан-байрама, и во время каникул, и после них загрузка отелей очень хорошая. Бронирования поступают со всех рынков: турецкого, российского, Азии, Европы, Ближнего Востока, Северной Африки. Думаю, что до конца сезона так будет продолжаться», – описал ситуацию руководитель отдела продаж и маркетинга сети отелей Crystal Hotels Сами Йылмаз.

«В этом году очень много приезжает англичан», – добавил еще один наш собеседник из другой принимающей компании.



«В отеле чувствуется праздник. С утра в ресторанах все украшено тортами, угощают шампанским. Персонал тоже поздравили. Но все аккуратно, так как в отеле 80% немцы и по 5% – Москва, Питер, казахи и пр. К вечеру ждут очень большой заезд. Короче, Байрам time», – написала в ответ на вопрос редакции одна из подписчиц телеграм-канала «Крыша ТурДома».



Высокий спрос создает предпосылки для овербукинга в Турции, так как поток турецких туристов пересекается с летним наплывом гостей из других стран. Однако по этой теме мнения разные. Руководитель принимающей компании TimeServices Сезгин Озгер написал нам, что такой проблемы не ждет. Но другие коллеги из Турции соглашаются – незаселения в заранее забронированные отели в этот период вполне возможны.

В телеграм-канале «Крыша ТурДома» один из турагентов подтвердила: вчера ее клиенты столкнулись с овербукингом: «Не заселили в Sirius Deluxe 5*, туроператор предоставил другой вариант, но туристы хотят жить в забронированном отеле, так как были в нем раньше».

Туристам, которые заезжают в эти дни, нужно быть готовыми к возможным задержкам при заселении – так как нагрузка на персонал гостиниц увеличилась и подготовка номеров может занять больше времени.

«Мы сейчас в Гюрале в Белеке. Вернее, приехали, но ждем заселения. Курбан-байрам, со свободными номерами напряг», – такие комментарии 16 июня можно встретить в соцсетях.



Кроме того, как предупреждает турагент Мария Шекер, живущая в Анталье, на дорогах в праздники нередки пробки, поэтому туристов, выезжающих из отелей, туроператоры могут забирать в аэропорт пораньше – не за 3 часа, а за 4,5.

Турецкие эксперты сообщают, что особо ответственный период в эти праздничные дни у отелей, которые открылись накануне Курбан-байрама. Это Ethno Belek 5*, Liberty Signa 5*, Side Moon Palace 5* и др. Если туристам в период массового заезда что-то не понравится из-за недоделок, то решить проблему, переселив гостей в другие отели, будет крайне сложно – мест не найти.