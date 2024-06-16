Названо бюджетное направление для летнего отдыха

Одним из бюджетных направлений для летнего отдыха за границей является Египет. В июле стоимость путевки на курорт в разы дешевле, чем в Турцию. Об этом рассказала руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь.

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«Из заграничных направлений можно относительно дешево отдохнуть в Египте. Также можно рассмотреть Кубу и Венесуэлу, ОАЭ. Однако при планировании поездки стоит учитывать погодные условия, так как в ОАЭ, например, летом очень жарко», – передает слова Ансталь News.ru.



Путешественница и блогер рассказала, что даже в таких популярных курортных местах, как Сочи, можно найти достаточно бюджетное жилье. Хорошим вариантом отдыха Ансталь назвала Анапу и Калининград.

Эксперт отметила, что удобно добираться из Калининграда до прибрежных Светлогорска и Зеленоградска как на машине, так и на электричке. Это делает отдых на Балтийском побережье еще более доступным и удобным. В этих местах можно насладиться прекрасными пляжами и чистым морем.

Кроме того, в качестве интересного экскурсионного направления Ансталь предложила Алтай, где открываются потрясающие виды и есть возможности для активного отдыха.

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