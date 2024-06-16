Россия рассматривает возможность введения прямых авиарейсов в Камбоджу

Власти России рассматривают возможность открытия прямых рейсов в Камбоджу, чтобы развивать туристические отрасли двух стран. Об этом говорили председатель Сената Камбоджи Хун Сена и российский посол в Камбодже Анатолий Боровик.

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Дипломат отметил, что число российских туристов, которые посещают Камбоджу, продолжает увеличиваться, в связи с этим Россия рассмотрит возможность открытия прямого авиасообщения между государствами.

Социально-экономический аналитик Чей Тек добавил, что прямые перелеты способствуют развитию туризма. По его словам, большое количество россиян выезжает за рубеж, однако многие из них предпочитают путешествовать в соседний Таиланд.

Ранее сообщалось, что Таиланд намерен создать аналог Шенгена со странами Юго-Восточной Азии.