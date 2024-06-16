Как проходят вечеринки в Дубае, чем они опасны и сколько денег можно оставить

Дубай — один из самых дорогих городов мира, про ночную жизнь которого ходят легенды. Правда, она существует не для местных жителей, а скорее для иностранцев. Несколько месяцев назад 23-летняя Лида уехала из Москвы в Дубай, чтобы стать диджеем в одном из местных отелей. Но этим ее знакомство с клубным миром Эмиратов не ограничилось. Как попасть в самые модные заведения Дубая, почему могут не впустить в клуб, где проходят самые отвязные вечеринки, и какими глазами утром тусовщики смотрят на город — об этом и многом другом Лида рассказала в беседе с «Мослентой». Ниже — ее монолог.

© Мослента

Про большинство гостей ночных клубов

Я работаю диджеем в Дубае уже несколько месяцев. На территории отеля, в котором я живу, есть несколько заведений, в которых по очереди играю сеты почти каждый день. Публика здесь довольно приличная, проблем не бывает.

Наши посетители в основном иностранцы. Если говорить точнее, тут тусуются люди из Франции и Великобритании. Клубы в Дубае вообще рассчитаны в первую очередь на гостей ОАЭ, а не на местных жителей.

Впрочем, даже в одно из заведений на территории нашего отеля иногда заходят арабы. Как правило, это случается по выходным. И это только мужчины. Девушки арабской внешности вообще в различные заведения, будь то клуб или ресторан, практически не приходят. Мусульманок я, конечно же, вообще ни разу не видела. Встречала светски одетых местных девушек, но они приходят только в сопровождении мужчин.

© Фото: предоставлено героиней материала

Про уважение к русским гостям

В последние несколько лет в Дубае очень много русских. Местные бизнесмены уже давно сообразили что к чему, так что тут буквально в каждом заведении и почти во всех магазинах обязательно найдется хотя бы один русскоязычный сотрудник.

Я не уверена, что это стало неким новым жестким правилом, но складывается ощущение, что русскоговорящие официанты, бармены или продавцы-консультанты — это новая норма. Владельцы клубов, ресторанов и магазинов заинтересованы в том, чтобы клиентам было максимально комфортно и радостно. Они на этом зарабатывают.

При этом люди, работающие в местных заведениях, всегда очень вежливые. Мне кажется, им уже в ДНК вшито, что надо раз 15 за вечер подойти к гостям, спросить, все ли им нравится, все ли хорошо. Если что-то идет не так, ситуацию стараются исправить максимально быстро. Причем тут принцип «Клиент всегда прав» работает на полную. Никто не будет спорить, что-то доказывать и так далее. Просто сделают так, как требует гость.

Про цены

Но такая клиентоориентированность стоит очень приличных денег. Например, вряд ли у кого-то из посетителей получится так просто напиться в ночном клубе в Дубае. Это будет стоить целое состояние.

«В модном клубе один коктейль в среднем стоит 350 дирхам, а это больше 8,5 тысячи рублей! При этом, например, девушкам, привыкшим, что в Москве их стремятся угостить мужчины, тут особо рассчитывать не на что. В Дубае у молодых людей это не очень принято.»



Выход один — или учиться наслаждаться жизнью на трезвую голову, или быть морально готовыми расстаться с внушительной суммой. Однажды мы с подругой за один вечер в модном клубе попрощались с 50 тысячами рублей.

Высокие цены здесь — не только способ заработать на туристах, желающих поразвлечься. Это еще и своего рода элемент фейсконтроля. Так владельцы заведений стремятся отсеять часть потенциальных посетителей, которым такие развлечения не по карману. Каждый клуб хочет видеть у себя в гостях определенную публику.

© Фото: предоставлено героиней материала

Про фейсконтроль и дорогие автомобили

Фейсконтроль в клубах Дубая — отдельная история. Он очень жесткий. Развернуть на входе могут кого угодно и без объяснения причин. Например, охраннику может не понравиться машина, на которой ты приехал, и все — в клуб уже не пустят.

Мы с друзьями всегда приезжаем в такие места на такси. Если ты хочешь попасть в по-настоящему популярное, модное заведение, стоит помнить, что метро — не твой выбор. Тут запросто не дадут войти в клуб, если увидят, что ты пришла пешком. Охрана тут же считывает тебя как неплатежеспособного клиента, человека, до уровня клуба не дотягивающего. И до свидания.

Так что мы не просто такси заказываем. Приходится раскошелиться на бизнес-класс, чтобы быть уверенными: хотя бы с машиной прокола не выйдет.

Про другие причины не пустить в клуб

Вообще причин, почему могут не впустить в клуб, множество. Некоторые нам кажутся странными, а то и довольно дикими. Например, тебе могут отказать, потому что ты пришла в недостаточно модных кроссовках. Причем ни слова не скажут. Ты о причине отказа будешь догадываться самостоятельно.

Однажды мы с подругой решили отправиться в один из самых популярных клубов Дубая. И у нас была проблема. Мы просто были слишком по-разному одеты. Она была в роскошном черном платье, на каблуках, с длинными распущенными волосами. А вот я выбрала в тот день более андеграундный стиль.

«Подруга, человек более опытный, сразу предупредила меня, что есть все шансы не попасть в клуб, потому что мы визуально не сочетаемся. В Дубае это очень важно. Внутри клуба все должно быть гармонично, вплоть до внешнего вида гостей. Впрочем, в тот раз нам повезло — нас пустили.»



Могут отказать и, например, паре — молодому человеку и девушке. Такое может быть, если в клубе собралась преимущественно мужская аудитория. Им хочется с кем-то познакомиться, и работники заведения тоже заинтересованы в том, чтобы клиенты получили то, чего хотят. Так что в такие вечера они стараются пустить побольше девушек, которые пришли без сопровождения, а парочки — разворачивать.

© Фото: предоставлено героиней материала

Зато я не замечала, чтобы здесь обращали внимание на то, брендовая на тебе одежда или нет. Главное, чтобы ты была одета стильно и выглядела, так сказать, презентабельно.

Про то, что дозволено гостям

Днем сдержанный и скромный, Дубай с заходом солнца превращается в Лас-Вегас. Девушки одеты очень откровенно, а молодые люди очень активно с ними знакомятся. Конечно, это большей частью опять же люди, приехавшие из Европы, Америки, России и других стран.

Посетителям клубов дозволено очень многое. Какого-то откровенного треша я не видела, но попадалась пара компаний, которые вели себя довольно шумно и развязно. Хотя они никому не мешали, разве что привлекали к себе внимание. И секьюрити просто стояли неподалеку от них и наблюдали. Насколько я понимаю, в случае чего их бы сразу вывели. Но все было в порядке.

Про закрытые афтерпати

Абсолютно все ночные заведения Дубая закрываются в три часа ночи. Но русская, да и не только, душа к этому времени только начинает ловить кайф от веселья. Всем хочется продолжения.

Единственный вариант — отправиться на афтерпати. Такие ночные вечеринки многие устраивают здесь в коттеджах. Там также есть строгий фейсконтроль, вход платный, но на месте все почти так же, как в клубе: работает бар, диджеи крутят пластинки, люди танцуют, общаются, выпивают.

«Если честно, впервые ехать на такую вечеринку было страшно. Мы с подругой были в компании не очень хорошо знакомых нам людей, не знали, что происходит на месте и насколько это может быть опасно.»



Например, ничего было не известно о том, есть ли договоренности с полицией. Вдруг мы придем, а нас там всех накроют и сразу отправят обратно в Россию? Но дух авантюризма победил здравый смысл.

Благо все было хорошо. Оказалось, что в Дубае обычная практика — арендовать коттедж для проведения подобных вечеринок. Внутри все переоборудовано соответственно, а организатор просто обладает нужными связями.

© Фото: предоставлено героиней материала

Про тех, с кем тусоваться опасно

На частном афтерпати собирается около пары сотен человек. Пикантности ситуации добавляет то, что для девушек вход часто бесплатный, а вот мужчины платят за билет 500 дирхам (12,2 тысячи рублей). Это очень дорого.

Насколько я могу судить, никакого четкого лимита у таких вечеринок нет. Тут работают, как говорится, до последнего клиента.

Ничего приличного на этих тусовках нет. Основная публика здесь — афроамериканцы. А они тусуются очень грязно. Это очень сексуальные танцы, поцелуи, какие-то обжимания по углам. В общем, все это выглядит как какая-то вечеринка из какого-нибудь американского сериала про трудных подростков.

К нам с подругой никто не приставал: мы же были там не одни. Рядом с нами были мужчины, которые нас оберегали от всего этого. Но девушкам я бы не рекомендовала появляться в таких местах без сопровождения. Точно нет. Это очень опасно. Уйти целыми и невредимыми вряд ли получится.

Про неожиданные встречи днем

Днем Дубай снова превращается в чуть ли не самое приличное место на свете, но после таких приключений ты смотришь на него иначе. Дело в том, что иногда те, кто был в одном клубе ночью, случайно встречаются потом, так сказать, под солнцем.

Это довольно интересное чувство, когда, заходя в торговый центр, ты видишь очень скромно одетую девушку, закрывающую плечи какой-то легкой накидкой, но точно знаешь: вчера она полночи танцевала на барной стойке.