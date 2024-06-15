Пляжный сезон открыли в Азербайджане

Пляжный сезон открывают в Азербайджане. У жителей страны определены планы на все выходные – море, солнце и белый песок, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Нигяр Золина.

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Пляжный сезон официально открыт, но погода преподнесла неприятный сюрприз отдыхающим. В Баку ветер, который поднимает волны на Каспийском море. Однако желающих искупаться это не останавливает.

Среди отдыхающих много туристов. Рамиль Гулиев решил показать жене и сыну свою родину. Они в Баку только три дня, первым делом направились к морю.

«Пришли на море и были приятно удивлены, не ожидали, что здесь так хорошо. Водичка чистая, теплая, и с детьми можно купаться – не глубоко, можно далеко идти и не утонуть», – поделился Рамиль Гулиев.



Валентина Гаджиева по рекомендации врача принимает только солнечные ванны. Но даже без купания отдых у моря полезен.

«Доктора говорят: детей берите, дружите с морем – это здоровье. Чем больше бываешь на море, чем чаще, тем меньше зимой болеешь. Это же прекрасно», – отметила жительница Баку Валентина Гаджиева.



Все общественные пляжи в Азербайджане оборудованы бесплатными лежаками с зонтиками, раздевалками и душем. С 9 утра и до 8 вечера на пляжах дежурят спасатели. Контролируют ситуацию с вышек, а акваторию обследуют на катерах.

«Наша первоочередная задача – безопасность граждан. В летнее время море – популярное место отдыха. Напоминаем, что плавать после восьми вечера может быть опасно. Входить в воду в нетрезвом состоянии строго запрещено. Детям до 13 лет можно купаться только под присмотром родителей. Кроме того, при скорости ветра более 10 м/с купание запрещено», – напомнил старший инспектор отдела Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах Фарид Ильхамоглу.



В рамках подготовки к летнему сезону Министерство здравоохранения и Министерство экологии Азербайджана провели мониторинг пляжей. По результатам исследований, вода соответствует всем нормам. Незначительное загрязнение из-за сточных вод выявили только на северном и южном побережье Баку. На этих пляжах плавать запрещено.