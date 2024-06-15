Китайские авиакомпании завлекают туристов выгодными ценами

В системах онлайн-бронирования замечены выгодные по цене авиабилеты китайских перевозчиков на маршруте из российской столицы в Гонконг.

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Например, отправиться в этот мегаполис 8 августа, обратно 14-го можно за 39,7 тыс. руб., багаж включен в стоимость (здесь и далее указаны наличие и тарифы, актуальные по состоянию на 18:00 15 июня).

Перелет на плече Москва – Пекин выполняет авиакомпания Hainan Airlines, а между Пекином и Гонконгом – Hong Kong Airlines. Вариант за ту же цену есть и на даты с 16 по 14 августа.

В китайской столице пассажирам придется совершить трансфер из аэропорта Шоуду в другую международную авиагавань, Дайсин. Он займет полтора-два часа, времени пересадки 5 ч 35 мин вполне достаточно. На обратном пути предполагается длительная ночная стыковка в Пекине – с 23:45 до 14:25. Туристы могут забронировать отель для ночлега, воспользовавшись безвизовым транзитом.

Те, кого не смущают продолжительные стыковки, могут отправиться из Москвы в Гонконг и другим китайским перевозчиком, China Southern Airlines. Перелет обойдется чуть дороже, чем комбинацией рейсов Hainan Airlines и Hong Kong Airlines – например, с 7 по 17 августа – в 44,5 тыс. руб. За эту цену можно выбрать разные варианты августовских дат вылета из Москвы и продолжительности пребывания в Гонконге – от нескольких дней до двух недель.