Названы возможные причины отказа в выезде за границу

Неоплаченные долги и некоторые другие обстоятельства могут поставить ваш отдых под угрозу. Об этом рассказал юрист компании «Консул» Евгений Квасов, сообщают «Известия».

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Эксперт подчеркнул, что должники и лица, проходящие процедуру банкротства, не могут пересечь российскую границу, если долг взыскан через суд, а исполнительный лист уже был направлен приставам.

«При этом сумма долга должна быть выше 30 тыс. рублей, а в случае долга по алиментам, компенсации вреда здоровью или морального вреда — выше 10 тыс. рублей», — отметил юрист.



Отдохнуть в других странах не смогут граждане, которые обязаны по решению суда выполнить требование неимущественного характера, - например, выселиться из квартиры.

По словам юриста, из России также не выпустят лиц, допущенных к гостайне, и сотрудников ФСБ.

К невыездным относятся и граждане, призванные на военную или альтернативную службу, или находящиеся в списках на мобилизацию.

Запрет касается осужденных, подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу лиц.

При этом несовершеннолетнего ребенка тоже могут отказаться выпустить за границу, если один из родителей подал заявление в МВД о таком запрете.