Туроператоры стали повышать стоимость зарубежных туров

Банк России установил на 15 и 16 июня официальный курс доллара 89,07 руб., евро – 95,15 руб. Это на 0,86 руб. и 0,32 руб. больше, чем 14 июня.

Туроператоры также поменяли внутренние валютные курсы, по которым турагенты и туристы будут платить за туры за границу в эти выходные. Стоимость в долларах пересчитывают в рубли по ставкам на 0,4–1,38 руб. выше, чем в пятницу, в евро – на 0,3–0,83 руб.

В Anex принимают оплату по ставке 94,00 руб. за доллар, в «Интуристе» – по 93,96 руб., в Fun&Sun – по 93,6 руб., в Библио-Глобусе, Coral Travel, Sunmar и Pegas Touristik – по 93,52 руб., в TEZ TOUR – 93,5 руб. Более гуманные курсы на эти выходные у LOTI и «Русского Экспресса» – 91,74 руб.

У большинства крупных туроператорских компаний выросла надбавка к официальному курсу ЦБ. Если в последние месяцы она, как правило, составляла 3%, то теперь – 5%, а один из туроператоров увеличил дельту до 5,5%. Прежнюю разницу 3% между внутренними валютными курсами пересчета стоимости туров за границу и ставкой Банка России сохранили немногие.

С 13 июня ЦБ устанавливает курсы доллара США и евро по новым правилам. Торги этими валютами на Московской бирже прекращены, теперь данные для расчетов берутся с внебиржевых площадок и из отчетов банков. На валютном рынке увеличилась разница между ценами предложения и спроса. Туроператорам сейчас приходится учитывать фактор неопределенности. Вероятно, они опасаются, что банки будут продавать им необходимые для расчетов с иностранными партнерами доллары и евро по курсам, превышающим ставку ЦБ на более высокую дельту, чем прежде. Эти риски туроператорские компании учитывают при пересчете в рубли стоимости туров за границу.