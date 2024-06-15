Туристка рассказала о недостатках жизни в Португалии

Россиянка Анастасия Петрова, которая была замужем за португальцем, не смогла найти счастье за рубежом. О том, почему захотелось вернуться в Россию, она рассказала читателям портала «Тонкости туризма».

«Многое зависит от условий жизни. К сожалению, мы не договорились на берегу, как будем жить, а просто хотели быть вместе. Поэтому у нас появился опыт, который привел к тому, что я все-таки покинула страну и вернулась домой», – передает слова Петровой дзен-канал «Тонкости туризма».



История любви россиянки с иностранцем началась со знакомства в раннем возрасте. Пара начала встречаться, когда девушке было 18 лет. Спустя 5 лет отношений влюбленные поженились и уехали жить в Португалию.

Супруги поселились в деревне Корнеш. Добраться до города можно было за 15 минут на автомобиле, однако при отсутствии машины – за пару часов пешком.

Первые 4 месяца пришлось жить вместе с португальским родственником, который мог целыми днями спать, время от времени выпивать или ходить по пятам за молодоженами. Когда муж Петровой работал в ночные смены, девушка пряталась в комнате до утра из-за страха оставаться в доме наедине с другим мужчиной.

Супруги начали обустраивать свое семейное гнездышко, а также развели небольшое хозяйство с утками, курицами, дроздами, котиками и декоративной свинкой. Россиянка пыталась несколько раз устроиться на работу, однако в их деревне персонал не требовался, так как тогда был «не сезон».

Однажды у Петровой разболелась щека и она обратилась за помощью в португальскую стоматологию. Врачи полечили ей часть зуба, однако боли не проходили. Тогда Анастасия в срочном порядке уехала в Россию для диагностики и лечения. Оказалось, что воспалилась киста и ее необходимо срочно удалять.

Некоторое время пара пробовала жить на расстоянии, однако сохранить брак не удалось и супруги развелись.

Россиянка рассказала, что зарплаты в стране хорошие и составляют порядка 700 евро в месяц, а сделать разовую закупку продуктов в магазине можно примерно на 20 евро. Однако практически вся работа сосредоточена только в крупных городах, до которых необходимо добираться на машине.

Ранее россиянка поделилась впечатлениями об отдыхе в Абу-Даби. Она отметила, что в следующий раз будет рассматривать Дубай.