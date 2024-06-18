Аналитики составили рейтинг самых дорогих туристических городов мира

Гонконг остается самым дорогим городом в мире для иностранных рабочих, согласно рейтингу, ежегодно публикуемому аналитической компанией Mercer. Новый ежегодный список был обнародован в понедельник.

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Гонконг опережает город-государство Сингапур. Далее следуют четыре швейцарских города: Цюрих, Женева, Базель и Берн. Нью-Йорк опустился на одну позицию и оказался на седьмом месте. Лондон занял восьмое место, поднявшись на девять позиций по сравнению с прошлогодним рейтингом, отмечает Bloomberg. Стоимость жизни и арендная плата привели к росту цен в британской столице.

Замыкают топ-10 самых дорогих городов для экспатов Лондон, Нассау на Багамских островах и Лос-Анджелес. Париж, Амстердам и Берлин занимают 29, 30 и 31 места соответственно. Дубай поднялся в рейтинге и стал самым дорогим городом на Ближнем Востоке для иностранных сотрудников. Он занимает 15-е место в мировом рейтинге, поднявшись на три позиции по сравнению с 2023 годом. Следующим самым дорогим городом в этом регионе является Тель-Авив, который опустился на восемь позиций и занял 16-е место. Самые большие различия в годовом рейтинге Северной Америки наблюдаются в Мексике. Столица Мехико поднялась на 46 позиций до 33, а Монтеррей на 40 позиций - до 115. Столица Нигерии Абуджа признана самым дешевым городом для иностранных рабочих среди 226 мегаполисов, включенных в этот индекс.

Для составления этого ежегодного рейтинга сравниваются цены на 200 товаров и услуг: в частности, учитываются цены на жилье, транспорт, продукты питания, одежду, предметы домашнего обихода и отдых. В отчете Mercer говорится, что рост стоимости жилья и "неустойчивые тенденции инфляции" оказывают давление на компенсационные пакеты рабочих-эмигрантов. В случае городов с более высоким рейтингом (Гонконг, Сингапур и Цюрих) такие факторы, как дорогой рынок жилья, высокие транспортные расходы и более высокая стоимость товаров и услуг способствовали повышению стоимости жизни. И наоборот, в Исламабаде, Лагосе и Абудже явно более низкая стоимость жизни иностранных рабочих отчасти была обусловлена обесцениванием валюты. Сравнение данных о затратах и качестве жизни подчеркивает сложность поиска золотой середины между ними -города, который сочетает в себе низкие затраты с высоким качеством жизни. По последним данным Mercer, всего восемь городов в рейтинге добились этого (Любляна, Монреаль, Варшава, Загреб, Будапешт, Панама-Сити, Сантьяго и Куала-Лумпур).