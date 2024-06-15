В Египте установили, что провоцирует нападение акул на туристов

В Египте установили связь между нападением акул на туристов и случаями сброса погибших баранов в Красном море. Ученые призвали создать специальные морские патрули для контроля судов, перевозящих скот, и ежедневного обследования морской акватории вблизи курортов. Для поддержки усилий гражданских инспекторов предложено привлечь даже военно-морские силы, сообщило издание El Balad.

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Такая инициатива появилась после недавних находок туш, попавших в море во время транспортировки животных перед праздником Курбан-байрам. Тогда сотрудники заповедников Красного моря провели прочесывание у побережья Хургады и Эль-Гуны, а также у берегов Шарм-эль-Шейха.

В египетской прессе приводят примеры последних исследований медиков и специалистов из Национального института океанографии, по данным которых поедание хищниками домашних животных изменяет их поведение и нарушает экосистему, а впоследствии из-за заражения опасными паразитами гибнут и сами акулы.

В Министерстве окружающей среды ищут виновников недавнего загрязнения моря, им грозит штраф до 1 млн египетских фунтов (1,8 млн руб.) и компенсация экологического ущерба.

Ранее «ТурДом» писал, что в Хургаде

туристы

сняли на видео появившуюся около лодки акулу-мако. В то же время местные изобретатели предложили чудо-прибор для

отпугивания

хищников.