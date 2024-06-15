Таможенники обнаружили 13 кораллов в багаже туристки из Египта

Новосибирские таможенники обнаружили 13 фрагментов кораллов общим весом 154 грамма в багаже туристки, прибывшей из Египта в Новосибирск. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

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52-летняя жительница Томской области, решившая привезти кораллы в качестве сувениров, прошла по "зеленому коридору", не заявив о наличии товаров, подлежащих декларированию. Женщина не знала, что кораллы могут быть запрещены к ввозу в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Изъятые кораллы были отправлены на экспертизу для дальнейшего решения по данному делу. В ведомстве отметили, что с начала текущего года сотрудники таможенного поста в аэропорту "Толмачёво" выявили 17 случаев незаконного ввоза кораллов, находящихся под защитой Конвенции СИТЕС.