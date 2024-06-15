Узбекистан стал популярным заграничным направлением у туристов

Согласно исследованию, проведенному сервисом путешествий «Туту», в этом году россияне для проведения летнего отпуска заграницей чаще всего бронировали билеты в страны среднеазиатские страны бывшего Советского Союза.

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Так, среди лидеров по числу забронированных билетов оказался Узбекистан – на него приходится 18,7% бронирований, на втором месте Азербайджан с 14,7%, а на Киргизию приходится еще 9,4% билетов. Также популярностью пользуется отдых в Казахстане и Белоруссии. Но все они все равно уступают в популярности внутреннему туризму.

Внутри России туристы отдают предпочтение таким городам, как Москва, Казань, Петербург, Калининград, Минеральные Воды и Сочи. На эти направления приходится более 40% билетов.

Ранее сообщалось, что российские туристы были возмущены стоимостью туалетов на городских пляжах в Сочи.

Туристы из ХМАО оказались крайне недовольны высокими ценами на мороженое и аттракционы в Тюмени.