В аэропорту Алма-Аты все международные рейсы будут выполнять из нового терминала

Все международные рейсы в аэропорту казахстанского города Алма-Аты будут выполняться из недавно построенного терминала. Об этом сообщили в пресс-службе комитета гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана.

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"С 13 июня прилет всех международных рейсов в аэропорт Алматы осуществляется в новый терминал (Т2). С 01:00 часов 14 июня (23:00 13 июня мск - прим. ТАСС) был осуществлен полный переход всех международных рейсов на вылет из нового терминала аэропорта Алматы", - говорится в сообщении.



С 1 июня в общей сложности было выполнено 310 международных рейсов из нового терминала и обслужено 43 814 пассажиров. На сегодняшний день новый терминал обслуживает 33 авиакомпании. Среди них казахстанский авиаперевозчик Scat, который выполняет рейсы в Москву и Новосибирск, а также российские авиакомпании "Аэрофлот", Red Wings, "Россия" и S7.

"В старом терминале (Т1) будут осуществляться рейсы авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyArystan, Qazaq air и "Южное небо" по всем внутренним направлениям. Для обеспечения комфорта и удобства пассажиров и гостей аэропорта Алматы уже начаты работы по реконструкции терминала Т1 и ремонтно-строительные работы в целях увеличения парковочной зоны", - пояснили в пресс-службе.



Новый терминал, построенный с соблюдением требований сейсмической безопасности, способен выдержать землетрясение магнитудой до 10. Его общая площадь составила 53,5 тыс. кв. метров, пропускная способность - 14 млн человек в год. С учетом роста числа пассажиров и количества авиакомпаний здесь будет действовать 50 стоек регистрации. Терминал полностью приспособлен для людей с ограниченными возможностями.