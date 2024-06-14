Туристам пришлось ждать своего рейса в Шарм-эль-Шейх 17 часов

Задержка вчерашнего рейса UJ 612 авиакомпании AlMasria из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх составила 17 часов. Самолет должен был отправиться на курорт в 02:05, однако вылетел только вечером.

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«С ночи и вплоть до полудня люди были у выхода на посадку, к ним никто не выходил, не разговаривал. Утром дали талон на питание на 600 руб., на который нечего было купить в аэропорту, потом разместили их в бизнес-зале. До 18:00 ждали рейса там», – рассказала TourDom.ru знакомая с ситуацией турагент. После этого еще примерно 1,5 часа пассажирам пришлось провести в самолете.

По словам нашей собеседницы, не обошлось без скандалов – в том числе по причине отсутствия информации. Горячая линия аэропорта не отвечала, а представитель авиакомпании вышел к туристам только в 09:30, однако сообщить время вылета не смог. В итоге пассажиры отправились в Шарм-эль-Шейх в 19:37.

Предварительная причина задержки рейса – неисправность воздушного судна. Редакция TourDom.ru направила запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать причину позднего вылета.

Ранее мы разъясняли права пассажиров в случае задержки рейса. Если ожидание растягивается на 8 часов и более в дневное время (6 часов и более – в ночное) авиакомпания должна разместить своих пассажиров в гостинице. Также перевозчик обязан организовать трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно и хранение багажа в камере хранения.

Египетская авиакомпания AlMasria имеет в своем распоряжении пять самолетов. В начале мая туристы ждали вылета из Хургады 18 часов, после чего последовали веерные задержки рейсов. А 2 июня самолет AlMasria из Шарм-эль-Шейха в российскую столицу отклонился от расписания на 9 часов.