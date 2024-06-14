Туристам предложат новый вариант перелета на Мадагаскар

Авиакомпания Emirates анонсировала рейсы из Дубая в Антананариву (Мадагаскар). Они будут выполняться с 3 сентября четырежды в неделю, с промежуточной посадкой в Маэ (Сейшелы), сообщается в пресс-релизе перевозчика.

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Маршрутом смогут воспользоваться и российские туристы. Авиабилеты уже есть в продаже. Например, перелет экономклассом в одну сторону из Москвы 2 сентября обойдется в 94,5 тыс. руб. – чтобы сесть на первый рейс в Антананариву 3 сентября, отправляться из российской столицы нужно вечером предыдущего дня (здесь и далее указаны цены, актуальные по состоянию на 18:00 14 июня. – Ред.).

Рейсам Emirates предстоит конкурировать с другими перевозчиками. В частности, Turkish Airlines в тот же день доставит из Москвы в Антананариву за 94,2 тыс. руб. Время в пути чуть больше на 1,5 часа – 19 часов 05 минут. Промежуточная посадка предусмотрена не на Сейшелах, а на Маврикии, также популярном у туристов острове.

А самый бюджетный и быстрый вариант добраться в столицу Мадагаскара – рейс Ethiopian Airlines с пересадкой в Аддис-Абебе. Перелет займет 16 часов 10 минут, тариф с багажом – 74,1 тыс. руб.

Пожалуй, преимуществом рейсов Emirates стоит признать компоновку воздушного судна, которое планируется задействовать на маршруте. В салоне Boeing 777-300ER помимо мест «эконом» – восемь кают первого класса и 42 кресла бизнес-класса. Наличие премиальных вариантов может быть востребовано у взыскательных путешественников, ведь Мадагаскар – недешевое туристическое направление.

Туристам стоит иметь в виду, что Антананариву – не самый удобный пункт прибытия на Мадагаскар. Природные парки и заповедники, ради посещения которых многие и едут на остров, расположены на значительном удалении от столицы. Чтобы добраться до них, возможно, придется арендовать авто. Расстояния большие – сотни километров, логистика зачастую сложная.

Пляжные курорты в основном сосредоточены на соседних архипелагах к северо-западу и северо-востоку от Мадагаскара. Тем, кто едет ради морского отдыха, возможно, целесообразнее лететь не до Антананариву, а до аэропорта на острове Нуси-Бе. Туда тоже есть рейсы из Москвы. Например, комбинацией перелетов EgyptAir и Ethiopian Airlines можно добраться за 21 час 40 минут – с пересадками в Каире и Аддис-Абебе. Билеты с отправлением 2 сентября обойдутся в 114,3 тыс. руб.