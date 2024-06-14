Большинство россиян поедут в путешествие с детьми этим летом

Аналитики провели исследование и выяснили, что этим летом 73,1% россиян планируют совместный отдых с детьми.

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При этом 58,4% хотели бы устроить длинные семейные каникулы — на неделю и более, остальные отправятся в поездку максимум на семь дней, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

На поездку с детьми 54,2% россиян готовы выделить до 100 тыс. рублей, остальные запланировали большую сумму.

Спокойный отдых на пляже или у бассейна выбрали 67% респондентов, остальные 33% предпочитают активные виды отдыха — походы или велопутешествия.

Для семейных путешествий 51,2% выбирают внутренние направления, а 48,8% — заграничные.

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.