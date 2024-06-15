Отдых в Турции стал дороже

Стоимость отдыха в Турции для россиян в мае 2024 года выросла на 12,6% по сравнению с месяцем ранее, при этом турпоездки в ОАЭ подешевели на 12,7%, следует из данных Росстата.

Среди услуг зарубежного туризма также выросли цены на поездки на отдых в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию - на 8,7%, Белоруссию - на 4%. Снизились цены на отдых во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде - на 7,7%, в Египте - на 4,6%, Казахстане и Узбекистане - на 1,7%.

Отдых на Черноморском побережье России в мае подорожал на 23,7%, речные круизы на территории РФ - на 6,4%, проживание в гостиницах и мотелях - от 2,6% до 5,3%, путевки в дома отдыха и пансионаты - на 3,3%, экскурсионные туры по России - на 3%, путевки в санатории - на 1,8%, автобусные экскурсии - на 1,6%, проживание в хостелах - на 0,5%.