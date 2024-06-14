Пограничники изъяли недействительные паспорта у туристов перед самой посадкой

Туристы продолжают переживать по поводу невыезда за границу из-за опечаток в загранпаспортах, из-за которых их документы могут признать недействительными. Как утверждают некоторые из них, порой даже прохождение границы не гарантирует успешного путешествия. Очевидцы сообщают, что накануне во Внуково на рейс ТК 420 Москва – Стамбул не пустили нескольких россиян.

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«Уже у гейта в момент, когда вот-вот должна была начаться посадка, появились два пограничника, нашли этих людей и увели их с собой. Похоже, это из-за несовпадения написания кириллицей места рождения в заграничном и общегражданском паспортах», - рассказала попутчица пассажиров.



Как утверждает женщина, при прохождении границы внутренние паспорта ее друзья не предъявляли. Однако, по версии пассажиров, уже позже сотрудники нашли данные российских документов в своей базе и выявили, что данные не совпадают.

В итоге в Стамбул улетел только их багаж. Туда же добралась и их спутница. Вся компания намеревалась улететь в Бельгию через турецкий хаб. Редакция отправила запрос в аэропорт Внуково.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам рекомендуют внимательно проверять название места рождения в загранпаспортах.