Какие типы интерьера привлекают россиян при выборе отеля

Основным критерием при выборе отеля для более половины россиян является его интерьер. К такому и другим выводам пришли эксперты компании Mr.Doors, занимающейся интерьерами, в результате опроса своих лояльных клиентов. Исследование, в котором приняли участие более 500 человек, было проведено в первом полугодии 2024 года.

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63 процента опрошенных заявили, что им важен интерьер отеля при выборе места проживания, в то время как 37 процентов не уделяют этому внимания.

Среди интерьерных стилей, которые больше всего нравятся респондентам, лидирует минимализм с 48 процентами голосов. На втором месте — классика, набравшая 20 процентов голосов, а замыкает тройку лидеров скандинавский стиль с 8 процентами.

— Специализируясь на разработке и создании интерьерных решений не только для частных клиентов, но и для коммерческих помещений, включая отели, компания понимает важность создания привлекательного и функционального пространства. Кроме запросов заказчиков мы должны учитывать и потребности будущих гостей отелей. Именно это позволяет нам разрабатывать такие перспективные интерьерные решения, которые находят отклик у отельеров, — рассказала Екатерина Хворостова, директор по маркетингу интерьерной компании Mr.Doors.



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