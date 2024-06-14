В АТОР рассказали, как обстоит ситуация с ошибками в загранпаспортах на границе

Ситуация на границе с неточностями в загранпаспортах россиян улучшилась, сообщений о невылетах из-за неправильных данных стало намного меньше. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на вице-президента АТОР по международному туризму, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна.

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"Круг ошибок, из-за которых могут возникнуть проблемы на границе, сужается. Количество сообщений о невылетах из-за неправильных данных в паспортах стало намного меньше, а разъяснений со стороны властей больше", - говорится в сообщении.



В частности, были даны разъяснения по поводу шрифтов, правильного написания региона и населенного пункта, названий времен СССР. Новый комментарий МИД снимает еще одну проблему - с транслитерацией. Сейчас из ошибок, из-за которых возможно изъятие паспорта, остались только явные орфографические ляпы - неправильное написание имени, фамилии, региона или города, а также неверное указание пола, возраста, даты рождения или отсутствие каких-то данных, пояснил Мурадян.

Согласно постановлению правительства № 2090, сведения в паспорте считаются недостоверными, если не совпадают с данными, содержащимися в государственной системе миграционного и регистрационного учета. Это касается персональных данных гражданина и его детей, данных о гражданстве, об окончании срока действия паспорта, несоответствия фотографий. По данным турагентов, чаще всего ошибки встречаются в паспортах старого образца с пятилетним сроком действия, добавили в АТОР.