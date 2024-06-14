На Сейшельских островах заявили о росте числа российских туристов

Число туристов из Российской Федерации, ежегодно прибывающих в Республику Сейшельские Острова (РСО), за последние годы увеличилось почти втрое. Об этом заявил министр транспорта РСО Энтони Держак.

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"После возобновления в 2021 году регулярных рейсов "Аэрофлот" стабильно увеличивал поток туристов из России с менее чем 15 тыс. в 2019 году до свыше 38 тыс. в 2023-м, - привело его слова агентство Seychelles News Agency. - В результате Россия вошла в пятерку ведущих стран по числу прибывших туристов".



Глава ведомства подчеркнул, что власти РСО "очень довольны этим достижением".

"В знак признания этого вклада в наше социально-экономическое развитие мы намерены обеспечить поддержку всех заинтересованных сторон для обеспечения плавного перехода к зимнему графику рейсов "Аэрофлота" в 2024 году", - добавил министр.



Ранее в марте "Аэрофлот" сообщил об увеличении количества рейсов в РСО до трех раз в неделю с 16 октября. По данным пресс-службы авиакомпании, она будет выполнять полеты в РСО по понедельникам, средам и субботам. "Аэрофлот" возобновил регулярное воздушное сообщение с РСО в октябре прошлого года.

Пример российской авиакомпании, сказал Держак, показателен.