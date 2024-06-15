Туристов предупредили о риске рекордной жары в Греции

На популярных курортах Греции и Кипра зафиксирован экстремальный уровень жары. О нависшей над странами опасности туристов предупреждают местные власти, сообщает The Independent.

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По данным издания, на Кипре температура воздуха достигает 43 градусов и сохранится в течение выходных. Аналогичная ситуация наблюдается и в Греции — в Афинах температура может достигать 42 градусов. Путешественников, планирующих поездки туда, попросили оставаться в тени, избегать прямых солнечных лучей и поддерживать водный баланс в теле.

Как сообщает AP News, археологическая площадка античного Акрополя закрыта для посещений из-за жары во второй половине дня. Аналогичные меры приняли и во всех остальных крупных достопримечательностях греческой столицы.

Ранее готовящихся к отпуску россиян предупредили о риске рекордной жары в Турции. В июле 2023 года Турция уже сталкивалась с аномальной жарой. Тогда температура воздуха в Стамбуле поднялась до отметки в 41,3 градуса Цельсия.