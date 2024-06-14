Закрытые памятники и пропавшие туристы: в Грецию пришла экстремальная жара

Уже неделю в Афинах, столице Греции, сохраняется экстремальная жара. Днем температура воздуха достигает +43 ⁰C.

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Из-за сильного зноя Акрополь, одну из главных достопримечательностей, закрыли для посещения с 12 до 17 часов дня. Такое решение в Министерстве культуры Греции приняли после того, как один из туристов упал в обморок в очереди за билетами. Скорее всего, администрация хочет избежать возможных инцидентов с отдыхающими и принимает меры заранее. Также власти рассматривают возможность продления закрытия музея, если жара не спадет.

Впрочем, некоторые туристы эту заботу не оценили. Они пожаловались в греческой прессе, что приехали в Афины специально, чтобы увидеть Акрополь, и теперь не понимают, что делать. Минкульт порекомендовал им планировать свой визит на утренние или вечерние часы, когда температура не такая высокая и достопримечательности открыты для посещения.

Некоторые отдыхающие не отменяют своих планов на жаркое время дня. Для части из них это заканчивается плачевно. Так, на прошлой неделе нашли погибшим британского туриста, катавшегося на лодке в 36-градусный зной. Без вести пропавшими числятся 59-летний американец, решивший сходить в соседнюю деревню, и 74-летний голландец, который отправился в поход.

Ранее TourDom.ru сообщал, что 50-градусную жару в начале июня встретили в ОАЭ.