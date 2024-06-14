Число иностранных туристов в Иране значительно выросло

Число путешественников, посетивших Иран, выросло на 43 процента в прошлом году, что позволило стране подняться в мировом рейтинге лучших туристических направлений на шесть позиций. Об этом сообщает IRNA, партнер сети TV BRICS, со ссылкой на данные Всемирной организации туризма (ЮНВТО).

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Согласно представленной информации, в Иран в 2023 году прибыло около 5,9 млн туристов по сравнению с 4,1 млн в 2022-м. Рост турпотока позволил республике подняться на шесть позиций и занять 34-е место в рейтинге лучших международных направлений ЮНВТО.

В 2022 году показатель также увеличился в четыре раза по сравнению с 2021 годом, когда пандемия коронавируса сильно ударила по отрасли.