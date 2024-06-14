Туроператоры могут перейти на расчеты в нацвалютах дружественных стран

Российский турбизнес, возможно, перейдет на оплату в национальных валютах дружественных стран из-за санкций против Московской биржи, сообщил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

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По его словам, для туризма это хорошая возможность, хотя это произойдет не так быстро.

«Большинство поставщиков услуг, отелей, авиакомпаний номинируют свои цены в долларах и евро», — цитирует ТАСС слова Мурадяна.



Многие туроператоры уже используют платежи через третьи страны в национальных валютах, что добавляет этап конвертации и влияет на стоимость туров, считает Мурадян.

Это логичный вариант для ОАЭ и других стран Ближнего Востока, чьи национальные валюты жестко привязаны к доллару, и Китая с очень ровным курсом юаня. Все это значительно упростит расчеты.

Для других стран, например Турции и Египта, этот вариант едва ли реализуем в силу слабости их нацвалют, считают в АТОР.