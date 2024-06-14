МИД РФ исключил изъятия загранпаспортов из-за транслитерации

МИД России дал разъяснения по поводу возможного изъятия загранпаспорта из-за транслитерации. Одно и то же имя может быть транслитерировано по-разному, это не ошибка и не основание для изъятия паспорта, говорится в ответе Департамента информации и печати внешнеполитического ведомства на запрос РБК.

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Отмечается, что гражданам нет необходимости при выезде проверять написание в своих паспортах фамилии и имени буквами латинского алфавита.

Сообщения о проблемах с выездом из-за ошибок в написании имен и топонимов в загранпасортах начали появляться после вступления в силу в декабре 2023 года поправок к федеральному закону «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В последнее время такие случаи участились. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что в мае и июне было больше 120 таких обращений.

В дипведомстве пояснили, что при транслитерации полномочные российские госорганы действуют путем простого замещения русских букв буквами латинского алфавита согласно правилам транслитерации кириллических знаков. Эти правила содержатся в приложении к административным регламентам, утвержденным приказами МИД РФ от 12 февраля 2020 года (№ 2113 и № 2114). При этом транслитерация фамилии или имени может быть изменена по заявлению гражданина на основании свидетельств о рождении, заключении или расторжении брака, перемене имени, выданных иностранными государствами.