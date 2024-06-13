Туристам посоветовали заранее оплачивать все дополнительные услуги

Торги долларами и евро на Мосбирже приостановлены. Эксперты туристического сообщества считают, что рынок сможет адаптироваться к этому и призывают путешественников не скупать ажиотажно иностранную валюту.

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян считает, что причин для беспокойства по поводу возможного подорожания туров нет, так как эти риски уже были заранее заложены в летние цены туроператоров. Он отмечает, что изменения ускорят переход на оплату услуг в национальных валютах дружественных стран.

"Это логичный вариант для ОАЭ и других стран Ближнего Востока, чьи национальные валюты жестко привязаны к доллару, и Китая с очень ровным курсом юаня. Все это значительно упростит расчеты", - рассказал Артур Мурадян в профессиональном telegram-сообществе.



В то же время для части других массовых направлений, таких как Турция или Египет, этот вариант может быть менее предпочтителен.

"Для отдыха в таких местах лучше приобрести небольшое количество местных наличных, оплатив при этом основные расходы заранее при покупке тура", - говорит исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.



Сейчас во всех турагентствах можно приобрести максимально полный пакет услуг в рублях, который будет включать в себя, помимо питания, проживания, трансфера, также экскурсии и другие дополнительные опции на выбор.

Уровень бронирований авиабилетов остается стабильным. По данным сервиса для покупки авиабилетов "Авиасейлс", этим летом больше всего планируют путешествовать туристы из Москвы - на них пришлось 39% от всех летних бронирований авиабилетов, и пассажиры из Санкт-Петербурга (12%).

Самыми популярными внутренними направлениями из Москвы этим летом стали Сочи, Калининград и Санкт-Петербург. Средний чек туда-обратно на одного пассажира по направлениям составил 22 600, 16 300 и 9000 руб. соответственно. Наиболее популярными зарубежными направлениями этим летом стали Ереван, Анталья и Ташкент. Средний чек бронирований по направлениям туда-обратно на пассажира составил 31 600, 38 700 и 24 700 руб.

Пассажиры из Санкт-Петербурга этим летом чаще всего выбирают Калининград, Сочи и Москву. Средняя стоимость бронирований авиабилетов туда-обратно составила 16 000, 30 000 и 9000 руб. Самыми выбираемыми зарубежными направлениями стали Минск, Тбилиси и Баку, купить билеты туда-обратно обойдется в среднем 13 300, 45 000 и 41 000 руб.