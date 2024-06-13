Туристам пересчитают туры за границу по более выгодным курсам

Банк России сегодня в 17:00 впервые установил официальные валютные курсы по новым правилам – без торгов на Московской бирже.

Вопреки опасениям, рубль укрепился. Доллар США с расчетами на завтра стоит 88,20 руб., что на 81 коп. ниже предыдущего показателя, евро подешевел на 91 коп. – до 94,83 руб.

Туроператоры уже отреагировали изменением внутренних курсов, по которым турагенты и туристы будут оплачивать завтра, 14 июня, забронированные туры за границу. У Библио-Глобуса, «Интуриста», Сoral Travel, Sunmar, LOTI и Pegas Touristik стоимость турпакетов в долларах будет пересчитываться в рубли по 92,62 (сегодня – по 93,47), у Anex – по 92,71, у TEZ TOUR – по 92,6, у Fun&Sun – по 92,7, у «Русского Экспресса» – по 90,86. Курс пересчета из евро в рубли снижен по сравнению с сегодняшним на 0,86–0,96 руб.

Вчера после новости о западных санкциях в отношении Мосбиржи многие туристы поспешили внести доплату за частично оплаченные туры. Некоторым турагентам пришлось до глубокой ночи заниматься организацией расчетов. Как видим, пока опасения по поводу возможного ослабления рубля из-за новой технологии определения официальных валютных курсов оказались беспочвенными. Впрочем, и слишком позитивные прогнозы по поводу дальнейшей курсовой динамики пока тоже делать преждевременно.

В условиях неопределенности большинство крупных туроператоров увеличили надбавку к курсу ЦБ при определении стоимости доллара и евро для расчетов по турам. Если ранее она составляла 3%, то сейчас – 5%, и лишь отдельные компании сохранили ее на прежнем уровне.

Ранее мы писали об актуальной ситуации на рынке наличной валюты в Москве. Доллар и евро несколько подорожали в обменных пунктах банков, но приобрести их можно без особых проблем