Туристка отдохнула на Бали и вернулась с сыпью на теле

Британская туристка отдохнула на Бали и заразилась опасной для жизни лихорадкой денге. Ее историей делится издание Daily Mail.

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27-летняя Эмма Кокс приехала на тропический остров 6 мая и на пятый день отпуска почувствовала себя плохо. У нее появились боль в мышцах и суставах, жжение в глазах — типичные симптомы лихорадки денге, которую переносят комары. Сначала девушка подумала, что простыла из-за кондиционера, а потом объяснила недомогание гриппом.

Кокс срочно вернулась в Великобританию. Дома она покрылась сыпью, все тело начало чесаться. Тогда туристка обратилась к врачам и выяснила, что заболела из-за укусов насекомых.

Другая путешественница вернулась из четырехзвездочного отеля Египта с гепатитом А. Девушку госпитализировали с тошнотой и диареей.