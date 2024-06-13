Рейтинг популярных зарубежных направлений у россиян

По данным Страхового Дома ВСК (основано на портфеле полисов страхования для самостоятельного туризма), самыми популярными туристическими направлениями этим летом станут:

Китай (29% оформленный полисов туристического страхования) Турция (22%) Российские курорты (20%) Грузия (9%) Таиланд (6%)

Также в число востребованных у туристов стран вошла Беларусь (3,5%), ОАЭ и Узбекистан (по 2%).

Посетить несколько стран во время отпуска планируют 4,5% россиян. Самый популярный маршрут — Турция — Грузия и Китай — Таиланд.

Большая часть туристов собирается отдыхать в одиночестве (44%) или парой (28%). При этом большие компании отдыхающих составляют либо семейные пары, либо исключительно женский коллектив. Мужчины без женщин отдых не планируют. В целом, доля мужчин среди отдыхающих составляет только 40%.

Летом россияне предпочитают длинные отпуска — 32% будут отдыхать от 2 недель и более, 27% от 10 дней до недель.