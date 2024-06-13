В Таиланде банкротство туроператора вызвало финансовое цунами

В Таиланде отельеры стали требовать с туристов, приехавших по брони туроператора FTI Group, плату за проживание в гостиницах. После объявления о банкротстве крупнейшего европейского туроператора многие отели оказались на грани разорения. Долги FTI оценили в 111 млн батов (266 млн руб.), и это еще неокончательные цифры, сообщило сегодня издание Daily News.

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Сотни отелей в Паттайе, на Пхукете, Самуи и в других регионах предоставляли туроператору места в кредит, получая оплату через несколько недель. Столкнувшись с отсутствием денег, там взялись за своих постояльцев, однако туристы на законных основаниях отказываются платить по второму разу. В туристических ассоциациях Таиланда считают, что бремя потерь отельерам придется нести в одиночку и уповать на помощь правительства. Все происходит по турецкому сценарию, где глава холдинга Anex Group призвал отельеров «не стрелять себе в ногу» и не требовать деньги с клиентов FTI Group.

В публикации отмечено, что финансовое цунами способно изменить сложившиеся отношения в турбизнесе Таиланда. Высказано предположение, что гостиничные операторы будут осторожнее с кредитными лимитами для партнеров и больше сотрудничать с представителями онлайн-туризма, а кто-то полностью перейдет на онлайн-бронирование.

Ранее «ТурДом» писал, что отельеры Турции получили письмо от Немецкого фонда безопасности туризма (DRSF), в котором было обещано частично рассчитываться с гостиницами за ушедшую с рынка FTI Group.