Специалист объяснил, как повлияет на путешествия скачок курса доллара

После введения санкций США против Мосбиржи на валютном рынке произошел резкий скачок курса доллара. Как это повлияет на путешествия в разгар сезона отпусков и смогут ли российские туристы без особых финансовых потерь отдохнуть за границей? Почему туроператоры подняли цены, не дожидаясь конца дня и установления курса новым способом? Своим мнением на этот счет с «ФедералПресс» поделилась директор туристического агентства Анастасия Дядич:

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«Первый рабочий день после Дня России принес неприятный сюрприз всем турагентствам – туристические операторы одномоментно подняли курсы доллара и евро в своих системах на +2 рубля от значения, установленного на 12 июня. Что это значит для туристов?



Те, кто забронировал туры 11 или 12 июня и принял оплату по курсу на тот день, сегодня, после одного небанковского дня, должны оплатить туроператору сумму больше. На сколько? Можно грубо посчитать – на каждую 1000 условных единиц (около 100 000 рублей) – плюс 2000 рублей. Это 2 % от цены тура и существенный минус от комиссии агента.



На туристах ситуация отразится по-разному. Для тех, кто уже забронировал и оплатил тур полностью, ничего не изменится. Тем, кто внес предоплату, следует обратить внимание на ситуацию, ведь остаток за тур по договору считается исходя из курса туроператора на день оплаты остатка. Мы с утра уже оповестили клиентов о ситуации, чтобы они могли принять решение, вносить остаток сейчас или внимательнее следить за динамикой курса. Курс падал последние несколько недель, и в целом на сегодня ситуация не критическая для туристов, у многих даже курс на момент бронирования был выше, чем сегодняшний. Однако мы не знаем, насколько и какими темпами он вырастет в ближайшее время.



Для тех, кто только подбирал туры, спешу разочаровать – цены с утра 13 июня выросли. Надо еще понимать, что сейчас пик летнего отпускного сезона, и цены на туры растут в любом случае, не только на зарубежные.



Если обратить внимание на то, что туроператоры подняли цены, не дожидаясь конца сегодняшнего дня и установления курса новым способом, то я думаю, что они просто испугались резкого взлета курса и решили подстраховаться. С одной стороны, это не партнерское поведение, ведь турагенты вынуждены терять часть прибыли и оплачивать туры по более высокому курсу. С другой стороны, это шаг к тому, чтобы стабилизировать работу нашей отрасли в переходное время, цель которого – помочь туроператорам выполнить свои обязательства перед туристами и иностранными партнерами, где расчеты как раз в валюте.

